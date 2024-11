MPPB recomenda medidas contra a violência e o tráfico em Bayeux O Ministério Público da Paraíba expediu, nesta sexta-feira (1º), uma recomendação para que a Prefeitura de Bayeux tome medidas contra... Portal Correio|Do R7 01/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 01/11/2024 - 15h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministério Público da Paraíba (Foto: Divulgação) O Ministério Público da Paraíba expediu, nesta sexta-feira (1º), uma recomendação para que a Prefeitura de Bayeux tome medidas contra a violência e o tráfico de drogas na cidade. A 6ª promotora de Justiça de Bayeux, Juliana Couto Sarda Ramos recomendou que a gestão municipal destine recursos do orçamento para a produção e operacionalização de um plano de intervenção para dar suporte à população que mora nas áreas mais violentas. A ação deve incluir gastos em educação, saúde, lazer, geração de emprego, renda, alimentos e oferta de moradia. O objetivo é reduzir as desigualdades sociais, prevenindo a criminalidade. O MPPB orienta que a prefeitura crie o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas (Promad) e ative o Fundo Municipal de Prevenção às Drogas (Funpred). A recomendação faz parte de um procedimento administrativo instaurado pela Promotoria de Justiça em 2022 para acompanhar as políticas públicas enfrentamento às drogas em Bayeux. De acordo com a promotora de Justiça Juliana Couto, nos últimos dois anos foram feitas várias reuniões com a gestão do município para a implementação do Conselho Municipal Antidrogas e o fundo, mas a prefeitura não efetivou os programas. Dados da Promotoria de Justiça apontam que entre 1º de janeiro a 6 de maio, foram registrados 32 homicídios em Bayeux. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post MPPB recomenda medidas contra a violência e o tráfico em Bayeux apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.