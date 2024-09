Mulher é morta a tiros no Sertão da Paraíba; companheiro é suspeito

Vítima e suspeito do crime (Foto: Polícia Civil)

Uma mulher foi assassinada a tiros na cidade de Malta, Sertão da Paraíba, nessa quarta-feira (11). O principal suspeito é o companheiro da vítima, com quem morava junto.

O caso está sendo investigado como feminicídio. A vítima foi identificada como Edcleide de Sousa Santana, de 52 anos.

De acordo com o relato do pai do suspeito, na noite anterior do crime, ele escutou uma briga entre o suspeito e a vítima, que viviam em um quarto anexo à residência dele. No dia seguinte, o homem não encontrou mais os dois e por isso, acionou a Polícia Militar.

Ao chegar na residência do casal, os agente policiais encontraram o corpo da mulher, já o companheiro permanece foragido. A Polícia Civil seguem realizando buscas para localizar o suspeito.

