Mulher morre eletrocutada enquanto lavava roupas no Agreste da Paraíba

Uma mulher de 51 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto lavava roupas na zona rural de Pocinhos, Agreste Paraibano. O caso aconteceu nessa quinta-feira (7).

De acordo com as informações, a mulher identificada como Maria das Graças, teria retirado a máquina de lavar roupas da tomada, com as mãos molhadas. O eletrodoméstico estava ligado a uma extensão com sinais de desgaste.

Um dos filhos de Maria das Graças encontrou o corpo da mulher e contatou as autoridades. Ela deixa marido e dois filhos.

O Corpo de Bombeiros orienta

Em casos de descarga elétrica, o Corpo de Bombeiros orienta que o primeiro passo é tentar desligar a fonte de energia. Caso não seja possível, recomenda-se usar um objeto não condutor, como madeira ou borracha, para afastar a vítima do contato elétrico.

É fundamental acionar imediatamente os bombeiros pelo telefone 193 ou o Samu pelo 192.

