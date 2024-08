Mulher tira criança do colo e é morta a tiros em bar de Mamanguape

Portal Correio |Do R7

Foto: Divulgação/Polícia Militar da Paraíba

Uma mulher foi morta a tiros em um bar do município de Mamanguape, na noite de quinta-feira (23). De acordo com a polícia, a vítima foi abordada por uma dupla de criminosos que estavam em uma moto.

Ainda de acordo com as investigações, a mulher era natural de Remígio, mas havia se mudado para a cidade de Mamanguape para ficar mais perto do companheiro, que está preso.

No momento do crime, a vítima estava com uma criança de colo, mas os bandidos pediram ela tirar o bebê dos braços antes fazerem os disparos.

Até o momento, a polícia não sabe a motivação do crime, mas a hipótese é que o crime esteja relacionado ao fato da mulher estar se relacionado com um presidiário.

