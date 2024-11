Mulheres investigadas por matar bebê de seis meses no Sertão da Paraíba vão a júri popular Fernanda Miguel da Silva e Lilian Alves Romão, investigadas pela morte de uma bebê de seis meses, vão a júri popular nesta sexta-feira... Portal Correio|Do R7 15/10/2024 - 15h29 (Atualizado em 15/10/2024 - 15h29 ) twitter

Bebê de apenas seis meses foi morta em novembro de 2023, em São José de Piranhas. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Fernanda Miguel da Silva e Lilian Alves Romão, investigadas pela morte de uma bebê de seis meses, vão a júri popular nesta sexta-feira (18), às 11h, na Comarca de São José de Piranhas, no Sertão da Paraíba. A mãe da criança, Fernanda Miguel, e sua companheira, Lilian Romão, foram denunciadas pelo Ministério Público por homicídio qualificado pela morte de Maria Liliane Miguel da Silva, que à época do crime – em novembro de 2023 – tinha apenas seis meses de idade. Depois do ocorrido, as duas réus levaram a bebê, que apresentava sinais de espancamento, até uma Unidade de Saúde Básica de São José de Piranhas. Lá, elas acabaram sendo presas em flagrante. De acordo com os laudos da perícia, a vítima sofreu traumatismo cranioencefálico. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Mulheres investigadas por matar bebê de seis meses no Sertão da Paraíba vão a júri popular apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.