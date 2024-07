‌



Vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Trauma de JP (Foto: TV Correio) Duas mulheres sofreram uma tentativa de homicídio, na tarde desta sexta-feira (12) no bairro de Gramame, em João Pessoa. O carro, supostamente utilizado pelos criminosos foi encontrado a poucos metros do local. Aline Herculano da Silva Santos, de 22 anos, e Ana Lucrécia Lopes da Costa, de 28 anos foram baleadas e transferidas por um carro particular para o Hospital de Trauma. O estado de saúde delas é grave. De acordo com o delegado Diego Garcia, a principal motivação do crime seria a disputa de facções criminosas na região. Uma perícia está sendo feita no veículo para coletar provas que possam ajudar na identificação dos suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso. Qualquer denúncia pode ser feita através do 197. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Mulheres são baleadas durante ataque a tiros no bairro de Gramame, em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.