O cantor e compositor britânico, Myles Smith, vai fazer uma performance exclusiva no Fortnite, desenvolvida em parceria com a Sony Music. O evento virtual estreia no dia 25 de outubro no jogo, contando com um avatar de Myles apresentando três faixas de música em uma ilha especial do Fortnite, criada para refletir sua visão artística única para a experiência A performance vai incluir uma gama de ambientes, efeitos visuais e interatividade. Cada música é representada com sua própria estética única e incentiva os jogadores a colaborarem ao longo da jornada. “Este projeto foi incrível de fazer parte. Poder me conectar com fãs e pessoas que talvez nunca tenham ouvido minha música antes, de uma maneira nova, é realmente empolgante. Em uma geração onde pode ser difícil se destacar e encontrar sua comunidade, ter a capacidade de se conectar diretamente com ela é sensacional.”, comentou Myles Smith. Myles atualmente tem duas faixas no Top 100 dos singles do Reino Unido e atingiu o 1º lugar nas paradas de airplay com “Stargazing” no Reino Unido, Alemanha, Nova Zelândia, Holanda, Bélgica e Suíça. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Myles Smith apresenta concerto virtual no Fortnite apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.