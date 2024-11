Na lata! Relembre sete vezes em que Jale falou as verdades que todo mundo queria dizer em Força de Mulher Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Na lata! Relembre sete vezes em que Jale falou as verdades que todo mundo... Portal Correio|Do R7 15/10/2024 - 14h29 (Atualizado em 15/10/2024 - 14h29 ) twitter

Jale (Ece Özdikici) demonstrou não ter papas na língua em diversas cenas de Força de Mulher. Relembre sete vezes em que a médica falou as verdades que todo mundo queria dizer! (Foto: Reprodução/RECORD) Quando o assunto é Sirin (Seray Kaya), Jale não disfarça a insatisfação com o comportamento da prima. Em uma das cenas, ela até disparou para a jovem que não acreditava nas mentiras que ela contava aos pais. Na lata mesmo! (Foto: Reprodução/RECORD) Apesar de ter se relacionado com Sinan (Oktay Gürsoy) no passado e quase ter tido uma recaída com o ex, Jale não se engana sobre o médico. Ela sabe sobre o jeitão mulherengo dele e, claro, já 'hablou' com todas as letras na cara de Sinan (Foto: Reprodução/RECORD) O envolvimento entre Sinan e Jale acabou rendendo um beijo. Mas, dias depois, a médica disse para o colega de trabalho que se arrependeu do ato, bem sincerona! (Foto: Reprodução/RECORD) A sinceridade de Jale também está presente na sua vida como médica. Ela mandou a real sobre a gravidade da doença de Bahar (Özge Özpirinçci) e pediu para que a prima se cuidasse durante o tratamento (Foto: Reprodução/RECORD) A relação entre Jale e Musa (Devrim Özder Akın) está estremecida. O marido da médica até tentou comprar roupas novas para impressionar a esposa, mas ela deu um banho de água fria em Musa com seus comentários irônicos e sincerões. Língua de chicote! (Foto: Reprodução/RECORD) Quando Sirin inventou que pediria ajuda ao psiquiatra para convencer seus pais de que estava empenhada a mudar, Jale falou na lata o que achava da situação para Musa. Errada não está! (Foto: Reprodução/RECORD) Ao descobrir que Sinan seria pai mais uma vez, Jale fez questão de parabenizar o ex-namorado. Daquele jeitinho ácido e sincero, claro! (Foto: Reprodução/RECORD) Acompanhe a trama de Jale em Força de Mulher, de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de forma gratuita. (Foto: Reprodução/RECORD)