Na semana de comemoração dos 439 anos de João Pessoa, o Sistema Correio festeja seus 71 anos

Sistema Correio de Comunicação (Foto: Portal Correio)

O Sistema Correio de Comunicação, maior sistema de comunicação da Paraíba, celebra seus 71 anos. A história começou com o jornal impresso Correio da Paraíba, que durante décadas registrou os marcos da história paraibana, e aos poucos, foi evoluindo para um sistema diverso que engloba diversas plataformas e diariamente leva informação com credibilidade.

Já a TV Correio, no ar desde os anos 80, é dona de recordes de audiência e se destaca por ser a única emissora na Paraíba que tem o sinal retransmitido a partir de João Pessoa para todos o municípios paraibanos.

Com a chegada da Internet, o sistema conseguiu manter destaque no âmbito digital e se adaptar às novas mudanças. No canal do YouTube da TV Correio, são quase 500 mil inscritos, e no Instagram, são mais de 288 mil seguidores.

No meio digital, o sistema também possui um portal de notícias, o Portal Correio, que há 20 anos constrói uma trajetória de credibilidade, sendo compartilhada com leitores na Paraíba, Brasil e no mundo.

“É um segmento de extrema evolução, no qual estamos há 71 anos no topo. Surgem os fatos novos, surgem as novas tecnologias, mas graças a uma equipe fantástica, nós nos conseguimos manter sempre atualizados”, afirmou Roberto Cavalcanti, diretor-presidente do Sistema Correio de Comunicação.

No rádio, o sistema se destaca com a Correio SAT, uma rede de rádios via satélite que engloba 14 emissoras em diversos municípios do Estados, levando informação de qualidade do Litoral ao Sertão.

Pensando sempre em levar o melhor para a população, o sistema também possui um braço social, o Instituto Solidariedade. Idealizado pela diretora executiva Beatriz Ribeiro, a instituição sem fins lucrativos, tem atuação em toda Paraíba e promove ações sociais, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável justo e inclusivo.

‘”É um momento de fazer esse agradecimento aos nossos parceiros, aos nossos ouvintes, a todos que fizeram essa história de 71 anos”, reitera Beatriz Ribeiro.

