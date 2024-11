Natal na Usina: inscrições para Concurso de Presépios seguem até o dia 10 O Concurso de Presépios do Natal na Usina segue com inscrições abertas até o próximo dia 10. Todo o processo de inscrição é gratuito...

(Foto: Natalia Di Lorenzo/Divulgação)

O Concurso de Presépios do Natal na Usina segue com inscrições abertas até o próximo dia 10. Todo o processo de inscrição é gratuito e pode ser feito por meio digital.

Os presépios selecionados terão exibição na Usina Cultural Energisa durante o mês de dezembro, das 15h às 21h. Seis trabalhos serão premiados nas categorias presépio tradicional e não tradicional, com o valor de R$ 1.500 para cada projeto vencedor. A votação acontece por meio eletrônico ou presencial.

O projeto Natal na Usina é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, com produção da Atua Comunicação Criativa, o apoio do Instituto Energisa, patrocínio da Energisa e realização do Ministério da Cultura e Governo Federal – União e Reconstrução.

Como participar

Para participar do concurso de presépios natalinos é preciso efetuar a inscrição no site.

Após ler todo o edital e preencher o formulário, o(a) participante deve anexar até no máximo cinco fotografias do presépio em formato jpg, um comprovante de endereço de 2023 e um documento com foto do responsável (RG e CPF ou CNH ou RNE).

Os concorrentes serão anunciados até 20 de novembro. O resultado dos vencedores do concurso de presépio natalino do Natal na Usina 2024 será divulgado dentro da programação do evento. Em caso de dúvidas, os participantes podem dialogar com a produção exclusivamente através do e-mail natalnausina2020@gmail.com.

Serviço

Concurso de Presépios Natalinos

Inscrições: de 14 de Outubro a 10 de Novembro

Site oficial: www.natalnausina.com.br

