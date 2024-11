Nono voo com repatriados desembarca no Brasil, e FAB resgata mais de 1.800 pessoas O novo voo de repatriação de brasileiros e familiares que estavam no Líbano pousou em Guarulhos (SP) na manhã desta terça-feira (29...

Brasil já resgatou 1.859 pessoas do Líbano (Imagem: Divulgação/FAB – 28/10/2024)

O novo voo de repatriação de brasileiros e familiares que estavam no Líbano pousou em Guarulhos (SP) na manhã desta terça-feira (29). A bordo, estavam 221 passageiros, incluindo nove crianças de colo e um animal de estimação. A missão começou no começo do mês e foi responsável pelo transporte de 1.859 pessoas e 23 pets. O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, está em contato com brasileiros e seus familiares próximos para prestar assistência consular e verificar a necessidade de promover um novo voo de repatriação. As informações são do R7, parceiro nacional do Portal Correio.

Além disso, as aeronaves da missão são utilizadas para transportar insumos estratégicos para o Líbano. No sábado (26), uma carga de 16,8 toneladas de produtos, entre medicamentos e cestas básicas, foi levada para a região.

O Ministério da Saúde doou 400 mil ampolas de midazolam, utilizado para sedação pré-cirúrgica e para intubação orotraqueal. Ao todo, o Brasil já enviou sete cargas de ajuda humanitária.

Veja o histórico da missão

1º voo – 6/10 – 229 passageiros e três pets

– 229 passageiros e três pets 2º voo – 8/10 – 227 passageiros e quatro pets

– 227 passageiros e quatro pets 3º voo – 10/10 – 218 passageiros e cinco pets

– 218 passageiros e cinco pets 4º voo – 12/10 – 211 passageiros

– 211 passageiros 5º voo – 14/10 – 220 passageiros e dois pets

– 220 passageiros e dois pets 6º voo – 19/10 – 212 passageiros e um pet

– 212 passageiros e um pet 7º voo – 22/10 – 82 passageiros (incluindo 11 crianças de colo) e um pet

– 82 passageiros (incluindo 11 crianças de colo) e um pet 8º voo – 25/10 – 239 passageiros (incluindo 19 crianças de colo) e três pets

– 239 passageiros (incluindo 19 crianças de colo) e três pets 9º voo – 29/10 – 221 passageiros (incluindo nove crianças de colo) e um pet

Assistência

Ao chegarem ao Brasil, as famílias são recebidas por equipes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e da Agência da ONU para as Migrações. Aqueles que não possuem rede de proteção familiar são encaminhados para hospedagens temporárias e, em alguns casos, podem integrar programas sociais, como o Bolsa Família.

