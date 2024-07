‘Nós do Avesso em Curto Circuito’ chega à Paraíba com espetáculo de dança e residência artística

Cia. Soltos no Espaço (Foto: Divulgação)

A Cia. Soltos no Espaço, originária de Porto Alegre, está prestes a desembarcar na Paraíba com o espetáculo de dança “Nós do Avesso”. O evento será realizado em Campina Grande no Teatro Rosil Cavalcanti, às 19h, em 23 de julho; em Cabedelo às 15h, em 25 de julho; e em João Pessoa no Teatro Ednaldo do Egypto, também às 15h, em 27 de julho. Antecedendo as apresentações, nos dias 19, 20 e 21 de julho, haverá uma residência artística aberta à comunidade na capital paraibana, com inscrições já em andamento. Tanto as apresentações quanto a residência são gratuitas.

Idealizado e produzido pela bailarina Maria Albers, “Nós do Avesso” é uma obra coreográfica que explora o reverso do convencional, revelando a “Santa Loucura” que reside em todos nós. O espetáculo integra pessoas com e sem deficiência psicossocial em uma investigação sobre personas em um estado de folia, indo além do formato tradicional de espetáculo para se transformar em uma experiência vivencial.

Maria Albers ressalta que pensar a arte de maneira inclusiva desafia as normas sociais estabelecidas: “Quando uma pessoa com deficiência psicossocial, com suas particularidades, sobe ao palco como artista, não é apenas ela que se transforma; a própria obra de arte se metamorfoseia, baseada em seus princípios estéticos, poéticos e políticos. O público também se transforma. Todos nós nos transformamos, pois a arte inclusiva supera a barreira conceitual que separa o ‘nós’ do ‘eles/elas’, convidando-nos a pertencer na diferença.”

Inscrições para Residência

A Residência Artística Cuidado em Cena acontecerá na Sala 2, Mezanino 2, do Espaço Cultural José Lins do Rego (Funesc) nos horários das 9 às 12h e das 13h às 16h. A atividade tem como público alvo artistas, usuários e usuárias da Rede de Atenção Psicossocial local e seus familiares, pesquisadores e comunidade em geral. Para se inscrever bastar clique AQUI ou no link da bio do @nos.doavesso. Ao todo, serão ofertadas 25 vagas.

