Nova integração temporal começará a valer a partir de quinta-feira (1º) nos ônibus de João Pessoa A partir de quinta-feira (1º de novembro), a integração temporal passará a ter 01h30 d duração nos ônibus do transporte públicos de... Portal Correio|Do R7 29/10/2024 - 15h08 (Atualizado em 29/10/2024 - 15h08 )

Foto: Divulgação/Secom-JP A partir de quinta-feira (1º de novembro), a integração temporal passará a ter 01h30 d duração nos ônibus do transporte públicos de João Pessoa. A informação foi confirmada nesta terça-feira (29) pelo prefeito reeleito Cícero Lucena (PP), em entrevista ao programa Correio Debate, da TV Correio. Atualmente, os passageiros têm o intervalo de 01 hora para trocar de ônibus pagando o valor de uma passagem. "Já determinei ao Superintendente da Semob para que, a partir de 1º de novembro, a integração temporal, que hoje é apenas de 01 hora, nós já estamos elevando para 01h30", contou Cícero Lucena. A integração temporal é válida para os usuários que utilizam o cartão de passagem do Sintur-JP e em linhas circulares que não integram entre si, assim como em linhas que fazem parte do mesmo terminal e ônibus da mesma linha.