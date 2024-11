Novo restaurante e gelateria do grupo Nonino inaugura a partir novembro O Grupo Nonino anuncia novo restaurante e gelateria na cidade de João Pessoa que contará com sabores italianos. A iniciativa surge... Portal Correio|Do R7 30/10/2024 - 13h48 (Atualizado em 30/10/2024 - 13h48 ) twitter

O Grupo Nonino anuncia novo restaurante e gelateria na cidade de João Pessoa que contará com sabores italianos. A iniciativa surge com uma proposta de ser um restaurante italiano com pescados e frutos do mar, oferecendo pratos leves, frescos e naturais. Uma experiência completa, onde a vista harmoniza perfeitamente com o cardápio criativo. O novo restaurante e a gelateria serão abertos, a partir de novembro, à beira mar da praia de Cabo Branco. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Novo restaurante e gelateria do grupo Nonino inaugura a partir novembro apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.