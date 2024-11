Número de pessoas morando sozinhas aumenta mais que o dobro na Paraíba O número de pessoas morando sozinhas cresceu 108,6%, entre 2010 e 2012, na Paraíba. De acordo com o Censo Demográfico 2022 do Instituto... Portal Correio|Do R7 25/10/2024 - 14h48 (Atualizado em 25/10/2024 - 14h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

(Foto: Imagem ilustrativa | Cecília Bastos/USP Imagens) O número de pessoas morando sozinhas cresceu 108,6%, entre 2010 e 2012, na Paraíba. De acordo com o Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as unidades domésticas classificadas como unipessoais (com apenas um morador) passou de um pouco mais de 109 mil para quase 228 mil. Os dados divulgados nesta sexta-feira (25) apontam que, das 227.992 pessoas que moram sozinhas no estado, 41,9% tinham 60 anos ou mais, sendo 60,3% mulheres e 39,7% homens. Mulheres são a maioria a chefiar famílias na Paraíba O levantamento do IBGE ainda revela que mais de metade das 1,37 milhão de pessoas identificadas como responsáveis por suas residências eram mulheres. O percentual de mulheres que chefiam famílias na Paraíba chegou a 51,7%, entre 2010 e 2022, ultrapassando os 48,3% de homens responsáveis pela unidades domésticas. O indicador paraibano é oitavo maior do país, ficando acima mais 2% acima da média nacional, que é de 49,1%, e um pouco abaixo da regional, de 52%. A maioria das pessoas que responsáveis por manter as residências paraibanas tinha idade acima dos 40 anos (67,1%). Um poucos mais de 55% se declararam parda, seguidas pelas que se identificaram como brancas (33,8%), pretas (9,9%), índigenas (0,6%) e amarelas (0,2%). O IBGE considera unidade doméstica o conjunto de pessoas que vivem em um domicílio particular, cuja constituição se baseia em arranjos feitos pela pessoa, individualmente ou em grupos, para garantir para ela mesma alimentação e outros bens essenciais para sua existência. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Número de pessoas morando sozinhas aumenta mais que o dobro na Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.