O 1º Grupamento de Engenharia recebe a Feirinha das Beneditas No dia 26, o 1º Grupamento de Engenharia recebe a Feirinha das Beneditas. O evento é promovido por esposas de militares da ativa e... Portal Correio|Do R7 24/10/2024 - 15h08 (Atualizado em 24/10/2024 - 15h08 )

No dia 26, o 1º Grupamento de Engenharia recebe a Feirinha das Beneditas. O evento é promovido por esposas de militares da ativa e também de veteranos, acontece das 14h às 19h, na área de lazer do Hotel de Trânsito de Oficiais e tem entrada gratuita. No espaço, haverá exposição e venda de produtos artesanais com temas natalinos, feitos pelas mulheres participantes. Também estarão à venda produtos regionais, alimentos e acessórios femininos. Parte do valor arrecadado com as vendas será doado a instituição Comunidade Casa da Paz Maria de Nazaré, localizada no bairro José Américo.