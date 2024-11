‘O cheiro é de morte’: brasileiro em Valência relata a tragédia na Espanha

Portal Correio |Do R7

Em entrevista RECORD NEWS, Rafael Fiorelo, residente da cidade de Valência, na Espanha, relatou que desde o primeiro dia das chuvas esteve nas regiões que mais foram afetadas para ajudar os moradores locais. As informações são do R7, parceiro nacional do Portal Correio.

Segundo Fiorelo, as pessoas estão extremamente revoltadas com as autoridades que não emitiram nenhum tipo de alerta para que saíssem de suas casas. Além disso, ele afirma que “o cheiro é de morte” nas áreas destruídas pela força da água. O país já registra pelo menos 219 mortes e ainda há 78 pessoas desaparecidas.

