Obras da Ponte do Futuro devem começar em dezembro, afirma governador

O governador João Azevêdo afirmou que as obras da Ponte Cabedelo-Lucena, conhecida como “Ponte do Futuro”, devem começar em dezembro deste ano.

Em entrevista ao programa Correio Debate, da rádio 98FM Correio, o gestor explicou que a empresa responsável pela construção do complexo rodoviário está realizando os estudos e acertando os detalhes finais antes do início das obras. A expectativa de João Azevêdo é que a Ponte do Futuro seja entregue em 2026, se tudo correr como o planejado.

João Azevêdo esteve nos estúdios da rádio 98FM Correio. (Foto: Oscar Neto/Portal Correio)

Ao todo, serão investidos R$ 465 milhões. As obras vão começar no quilômetro 9,64 da BR-2030, na estrada de Cabedelo e serão construídas duas pontes. A primeira terá uma extensão de 2 Km, e ligará a BR-230 à BR-101 Norte, e também terá uma pista para passeio e uma ciclovia. A intervenção na mobilidade urbana ainda contará com um viaduto sobre a linha férrea e um mirante. A segunda ponte terá uma extensão de 420 m e será construída sobre o Rio da Guia, em Lucena.

O complexo rodoviário também terá com um prolongamento da PB-011, de Forte Velho a Lucena, com 11,2 Km de extensão, até o entroncamento com a PB-019; e adequação de PB-025 até o entroncamento da BR-101, com extensão de 500 m.

