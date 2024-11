Obras do Parque da Cidade são retomadas, em João Pessoa A prefeitura de João Pessoa retomou, nesta sexta-feira (8), as obras de construção do Parque da Cidade, no bairro do Bessa. As obras... Portal Correio|Do R7 08/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 08/11/2024 - 16h09 ) twitter

Projeto do Parque da Cidade, no bairro Aeroclube (Foto: Arquivo/Secom-JP) A prefeitura de João Pessoa retomou, nesta sexta-feira (8), as obras de construção do Parque da Cidade, no bairro do Bessa. As obras foram paralisadas em junho deste ano, após a justiça identificar a falta de estudos de impacto ambiental. No entanto, no começo da semana a juíza Ivanoska Maria Esperia Gomes dos Santos, acatou os argumentos apresentados pela Prefeitura de João Pessoa em relação à viabilidade ambiental do projeto, localizado no antigo Aeroclube de João Pessoa. Etapas A primeira etapa, do projeto viário, já foi realizada, com o alargamento de vias e implementação de uma rotatória. A segunda etapa se inicia com o plano de afugentamento – de resgate e salvamento da fauna – além da continuidade do projeto de mobilidade urbana, com asfaltamento e duplicação de vias no entorno. Também já estão sendo realizados estudos de tráfego para a construção do túnel para ligar as Ruas Mirian Barreto Rabelo com a Rua Suzy Lacerda e o Retão de Manaíra. Por fim, na terceira etapa, a construção dos equipamentos do parque propriamente dito, como ciclovia, quadra de tênis, de futebol society, tênis de praia, pista de skate e patinação, viveiro, academia ao ar livre, parquinho, espaços para eventos, piqueniques, lagos, decks, mirantes elevados e diversos outros espaços de convivência. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Obras do Parque da Cidade são retomadas, em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.