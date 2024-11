“Olhar a UFPB como um todo” diz Terezinha ao assumir cargo de reitora da instituição No primeiro dia como reitora da Universidade Federal da Paraíba, Terezinha Domiciano afirmou que uma das metas será descentralizar... Portal Correio|Do R7 12/11/2024 - 17h29 (Atualizado em 12/11/2024 - 17h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No primeiro dia como reitora da Universidade Federal da Paraíba, Terezinha Domiciano afirmou que uma das metas será descentralizar a gestão. A declaração foi dada durante uma entrevista à TV UFPB, nesta terça-feira (12). “É o que os diretores da comunidade de Bananeiras, Areia e Rio Tinto podem esperar da administração. É a mesma coisa que os demais centros também vão esperar. A universidade é uma única. Nós temos que olhar a universidade como um todo. Quem ficou aqui na gestão central, assim, não conhecia, na verdade, com mais detalhes como funciona um campo fora de sede, que na verdade termina que é uma minicidade dentro da universidade. Nós temos residência, nós temos restaurante universitário, pessoas moram dentro da universidade, nós temos problemas de segurança.” disse Nesta segunda-feira (11), o ex-Reitor, professor Valdiney Gouveia, transmitiu o cargo para Terezinha durante uma solenidade no Gabinete da Reitoria da UFPB, no Campus de João Pessoa. Já a professora Mônica Nóbrega, destacou a parceria com Terezinha e disse estar preparada para a nova gestão. “Agora é hora da Universidade restituir a democracia, e isso significa ter à frente da UFPB uma Reitora e uma Vice-reitora que foram eleitas. Isso é muito importante para a Universidade Federal da Paraíba. Nós estamos preparadas para assumir a reitoria da UFPB e dialogar com todos e todas, não apenas com quem nos apoiou. A professora Terezinha é uma grande companheira de muito tempo atrás, desde que éramos diretoras do CCHLA [Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, no caso da professora Mônica Nóbrega] e do CCHSA [Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias, no caso da professora Terezinha Domiciano]. Agora, somos todos UFPB”, afirmou. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post “Olhar a UFPB como um todo” diz Terezinha ao assumir cargo de reitora da instituição apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.