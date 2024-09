Operação cumpre mandados de busca e apreensão contra ‘Bets’ na Paraíba

Portal Correio |Do R7

Operação cumpre mandados de busca e apreensão contra ‘Bets’ (Foto: Divulgação/ PCPB)

Uma operação policial que investiga empresas de jogos de apostas ilegais cumpriu mandados de busca e apreensão na cidade de Campina Grande, na Paraíba, nesta quarta-feira (4).

A ação, que deu início por volta das 5h da manhã, resultou no recolhimento de computadores e documentos dos funcionários do setor de telemarketing que atende os apostadores no regime de plantão 24 horas.

De acordo com as investigações, a empresa fica localizada em um edifício de dois andares que abriga trabalhos de pelo menos quatro empresas de apostas, as conhecidas ‘Bets’.

Deolane Bezerra é presa em Pernambuco

Na manha desta quarta-feira (4), empresária, advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

A operação, que teve início em abril de 2023, resultou na expedição de 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão, abrangendo as cidades de Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia.

As investigações foram conduzidas com o apoio da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) e das polícias civis dos estados de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás. No total, 170 policiais participaram da operação.

