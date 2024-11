Operação do Gaeco investiga desvio de finalidade na Defensoria Pública da Paraíba O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público da Paraíba (MPPB), deflagrou na manhã desta... Portal Correio|Do R7 11/11/2024 - 09h29 (Atualizado em 11/11/2024 - 09h29 ) twitter

(Foto: Divulgação) O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público da Paraíba (MPPB), deflagrou na manhã desta segunda-feira (11) a Operação Integridade, que visa apurar possível desvio de finalidade na Defensoria Pública e em outras organizações. De acordo com o MPPB, há indícios de que essas instituições estejam captando indevidamente clientes, em violação ao princípio constitucional da Defensoria. As investigações também apuram um esquema envolvendo a judicialização fraudulenta em massa, incluindo o uso indevido da estrutura da Defensoria Pública do Estado da Paraíba. Há indícios de judicialização de demandas com autores falecidos, ações movidas sem o conhecimento dos autores, montagem de documentos para viabilizar demandas, além de recebimento de valores liberados por alvarás judiciais com o objetivo de enriquecimento ilícito. Ao todo, estão sendo cumpridos nove mandados judiciais de busca e apreensão em endereços residenciais dos investigados, como também em um gabinete da Defensoria Pública. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Operação do Gaeco investiga desvio de finalidade na Defensoria Pública da Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.