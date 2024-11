Operação policial cumpre mandados de prisão em diversos bairros de João Pessoa

Portal Correio |Do R7

24 mandados de prisão foram cumpridos em oito bairros da Capital paraibana (Imagem: Divulgação/ PMPB)

A Polícia Militar deflagrou uma operação na madrugada desta quinta-feira (31) para combater investigados por diversos crimes, em João Pessoa. No total, 24 mandados de prisão foram cumpridos em oito bairros da Capital paraibana.

Os alvos da operação são investigados pelos crimes de tráfico de drogas, estupro, estelionato, roubo, entre outros. De acordo com a polícia, a maioria dos alvos estaria integrando facções criminosas com atuação em vários bairros de João Pessoa.

A ação aconteceu nos bairros do Colinas do Sul, Grotão, Gramame, Mandacaru, Bairro dos Ipês, Treze de Maio, bairro dos Novais e Roger. Os presos estão sendo encaminhados para a Cidade da Polícia Civil, no Geisel.

