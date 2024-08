Operação prende suspeitos de homicídios no Litoral Sul da Paraíba

Portal Correio |Do R7

(Foto: Divulgação/ PCPB)

Três homens foram presos na manhã desta quinta-feira (15), durante uma operação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar, em Jacumã, distrito de Conde. Os homens são suspeitos de homicídio e de integrar uma organização criminosa que atua em Alhandra e Pitimbu.

De acordo com o delegado Marcos Paulo Sales, os ataques cometidos pelos suspeitos estavam acontecendo desde outubro do ano passado. Um dos casos se refere a um adolescente de 13 anos, atingido com um tiro na perna e o pai, que não resistiu aos ferimentos e faleceu.

