Orquestra Jovem da UFPB e OSUFPB fazem concerto com obras de dos compositores do COMPOMUS

A Osufpb se junta com a orquestra jovem da UFPB para uma apresentação com obras dos compositores do COMPOMUS nesta sexta-feira (25), às 20h00, na Sala Radegundis Feitosa. A entrada é gratuita, seguindo o critério de ordem de chegada. É a primeira vez que a OSUFPB se junta com a OSJUFPB para executar as músicas do COMPOMUS, o objetivo é estimular a aprendizagem musical e a formação de plateia para os compositores O repertório será bem diversificado, contendo obras dos compositores José Orlando Alves, Wilson Guerreiro, Arimateia de Melo, Jorge Ribbas, Gonzo Bass, Marcílio Onofre, Káled Fernandes e Filype Negreiros. O concerto será regido pelos professores do DEMUS Ticiano Rocha e Carlos dos Santos e terá a participação, como solistas, dos músicos Chico Barbosa como ator em uma das peças, e Estevão Gomes, no trompete.