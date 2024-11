Orquestra Sinfônica Jovem apresenta concerto com trompete solo e música brasileira A Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba apresenta concerto, nesta quinta-feira (14), com regência do maestro Luiz Carlos Durier e participação...

(Foto: Divulgação)

A Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba apresenta concerto, nesta quinta-feira (14), com regência do maestro Luiz Carlos Durier e participação da trompetista cearense Theresa Feitosa como solista.

Este, que é o 8º concerto da temporada 2024 da OSJPB, começa às 20h30, na Sala de Concertos Maestro José Siqueira, no Espaço Cultural, em João Pessoa, com entrada gratuita.

A apresentação começa com “Wedding Marche, op. 21”, do compositor russo Aleksander Glazunov. Depois, será a vez de “Centennial Horizon”, para trompete, cordas, harpa e percussão, música do americano Kevin Mckee, com solo da trompetista Theresa Feitosa.

A música brasileira será destaque no concerto, com a execução de “Um Tom para Jobim”, do produtor musical, regente e arranjador da Orquestra Arruando, o pernambucano Melquíades Claudino. Na sequência, vêm “Youth Symphony” (Sinfonia da Juventude), do russo Sergei Rachmaninoff, e “Suíte L’Arlésienne no. 1”, composição do francês Georges Bizet.

Entrada gratuita

Não é cobrado ingresso para os concertos da Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba. Os idosos, cadeirantes e demais pessoas com dificuldade de locomoção têm entrada acessível na lateral da Sala de Concertos, ao lado do palco da Praça do Povo.

O programa deste concerto estará disponível na bio da página da OSPB no Instagram: @orquestra.ospb.

