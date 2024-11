Portal Correio |Do R7

“Ouvir também quem emprega” defende Hugo Motta sobre fim da escala 6 x 1 O projeto que pede o fim da escala 6×1 ganhou destaque na fala do deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta terça-feira (...

Foto: Felipe Soares

O projeto que pede o fim da escala 6×1 ganhou destaque na fala do deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta terça-feira (12), em almoço com empresários da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE).

“Me preocupa muito, por exemplo, essa PEC agora recentemente apresentada, essa (contra a jornada) 6 por 1, onde se criou um verdadeiro movimento nas redes sociais a favor da PEC”, disse Hugo.

Em outro momento, o paraibano defendeu que o assunto também seja debatido com os empresários. “É um tema que nós temos e vamos discutir, mas não ouvindo apenas um lado. Temos de ouvir também quem emprega”, disse.

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp

ou

Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

O post “Ouvir também quem emprega” defende Hugo Motta sobre fim da escala 6 x 1 apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.