Padrasto é suspeito de espancar enteado de 4 anos no Sertão da Paraíba

(Foto: Divulgação/ PCPB)

Um homem é o principal suspeito de espancar o enteado de quatro anos de idade, no município de São José da Lagoa Tapada, no Sertão da Paraíba. De acordo com familiares da vítima, a criança foi agredida com socos e chutes no rosto.

A tia do menino denunciou o caso para o Conselho Tutelar, que levou a denúncia para a Delegacia da cidade. Nesta quinta-feira (31), quatro testemunhas – o pai e a mãe da criança, além de dois conselheiros tutelares, vão prestar depoimento.

A criança também será ouvida por psicólogos, que devem acompanhar o caso, dando o suporte necessário ao menino durante todo o procedimento.

O inquérito foi aberto e o caso segue em investigação. Até o momento, não foi pedido o mandado de prisão do suspeito.

