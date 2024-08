Pai afirma que filha foi abusada por Fernando Cunha Lima em João Pessoa

Portal Correio |Do R7

Um homem procurou a Delegacia Civil para denunciar o médico pediatra Fernando Cunha Lima pela suposta prática de estupro de vulnerável contra a sua filha. De acordo com o pai, a menina afirmou não ter gostado da consulta e teria se sentido “constrangida”.

Ainda de acordo com o relato, a menina foi para a consulta acompanhada da avó, que também não gostou da consulta e estranhou algumas atitudes do médico. O homem então, decidiu não levar mais os seus filhos para se consultar com o pediatra Fernando.

Após a repercussão das denúncias contra o médico virem à público, o homem afirmou que foi conversar com a filha para saber o que tinha de fato acontecido na consulta. “Eu tentei conversar e compreender o que tinha acontecido, então ela começou a chorar e detalhou a barbaridade do que ela sofreu”, afirmou.

Sobre o caso

O caso veio à tona, após a mãe de uma criança de nove anos denunciar o crime de abuso sexual praticado contra a filha. Após essa denúncia, diversas famílias também prestaram depoimento contra o pediatra.

Uma das denúncias, foi feita pela própria sobrinha do médico, Gabriela Cunha Lima, que afirmou em entrevista à TV Correio, que sofreu abuso do tio há mais de 30 anos.

Ela contou, em detalhes, que o caso aconteceu quando eles estavam na casa de praia do tio, no ano de 1991.

