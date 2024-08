Pai e filha que comemorariam Dia dos Pais estavam em avião que caiu em Vinhedo (SP) Entre as vítimas do acidente aéreo que matou 61 pessoas em Vinhedo (SP), estavam Rafael Fernando dos Santos, de 41 anos, e Liz Ibba...

(Foto: Arquivo pessoal)

Entre as vítimas do acidente aéreo que matou 61 pessoas em Vinhedo (SP), estavam Rafael Fernando dos Santos, de 41 anos, e Liz Ibba dos Santos, de 3 anos.

De acordo com o portal PR Já, parceiro do R7, eles iriam à Florianópolis (SC) celebrar o Dia dos Pais.

“Dia frio e sem sorriso. Que Deus te proteja e te guarde. Nós te amamos”, escreveu a mãe da menina, nas redes sociais.

Segundo o portal R7, parceiro nacional do Portal Correio, entre as pessoas que estavam a bordo, 57 eram passageiros e quatro, tripulantes. Ainda não se sabe as causas da queda, mas as caixas-pretas já foram encaminhadas a Brasília para as investigações do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

