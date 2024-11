Pai e filha sofrem capotamento de carro na Grande João Pessoa Na tarde de domingo (03), um pai e uma filha sofreram um capotamento de carro entre os distritos de Ribeira e Livramento, na região... Portal Correio|Do R7 04/11/2024 - 06h48 (Atualizado em 04/11/2024 - 06h48 ) twitter

Carro capotou na região de Santa Rita (Imagem: Reprodução) Na tarde de domingo (03), um pai e uma filha sofreram um capotamento de carro entre os distritos de Ribeira e Livramento, na região de Santa Rita, Grande João Pessoa. O homem estava na rodovia, acompanhado da criança, quando perdeu o controle do veículo e capotou. O homem, identificado como Alex Charles, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Já a criança foi socorrida para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. De acordo com as informações, a menina estava consciente e orientada, e apesar dos ferimentos pelo corpo, não precisou ser internada na UTI. A criança recebeu alta ainda na noite de domingo e já está em casa. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Pai e filha sofrem capotamento de carro na Grande João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.