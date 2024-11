Pais denunciam negligência de hospital após morte de bebê, no Cariri da Paraíba Os pais de uma bebê de dois anos denunciam que uma negligência médica teria resultado na morte da criança após ela ser atendida no... Portal Correio|Do R7 21/10/2024 - 15h48 (Atualizado em 21/10/2024 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aisla Oliveira morreu no Hospital Municipal de Boqueirão. (Foto: Reprodução/TV Correio) Os pais de uma bebê de dois anos denunciam que uma negligência médica teria resultado na morte da criança após ela ser atendida no Hospital Municipal de Boqueirão, no Cariri da Paraíba. Os pais registraram um boletim de ocorrência na Delegacia Seccional de Queimadas. Aisla Oliveira, de dois anos, morreu na madrugada do último domingo (20), depois de receber três injeções de antialérgicos na unidade hospitalar. De acordo com a delegada Suelane Guimarães, a mãe relatou que levou Aisla ao hospital depois dela apresentar tremores e manchas vermelhas na pele. Chegando na unidade de saúde, uma das médicas aplicou três injeções na bebê. Momentos depois, a criança desmaiou e acabou falecendo no hospital. Ela morreu na madrugada de domingo (20) após tomar duas injeções de antialérgicos. Os familiares alegam que houve negligência médica, porque a morte da criança foi registradas horas depois da aplicação das injeções. A direção do Hospital Municipal de Boqueirão informou que foram tomadas todas as medidas cabíveis em relação ao atendimento da criança e que afastou a equipe médica enquanto aguarda o laudo pericial. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Pais denunciam negligência de hospital após morte de bebê, no Cariri da Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.