Parahyba Mall oferece fim de semana repleto de atrações musicais
Portal Correio|Do R7
24/10/2024 - 16h28 (Atualizado em 24/10/2024 - 16h28 )

O Parahyba Mall oferece uma programação repleta de artistas locais neste final de semana. O público poderá desfrutar de boa música e aproveitar os espaços aconchegantes com a família. A programação inclui: Na sexta-feira, 25 de outubro, o palco recebe Lucas Cavalcanti das 16h às 18h30, aquecendo a noite com sua música ao vivo. Logo após, das 19h às 22h, é a vez de Diego Fragoso trazer seu repertório vibrante para animar o público. No sábado, 26 de outubro, Dayse Fonseca promete encantar com sua performance das 16h às 18h30, seguida pelos Irmãos Tuaregs, que tomam conta do palco das 19h às 22h com uma energia contagiante. Já no domingo, 27 de outubro, das 18h às 21h, o público poderá curtir um show especial com Guga Queiroga, que promete encerrar o final de semana em grande estilo. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Parahyba Mall oferece fim de semana repleto de atrações musicais apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.