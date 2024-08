Paraíba começa semana com mais de 800 vagas de emprego

Foto: Divulgação/Secom-JP

O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) oferece 838 vagas de emprego, a partir desta segunda-feira (19), em 14 cidades paraibanas.

Em João Pessoa, são oferecidas 503 oportunidades, sendo 300 para atendente de telemarketing. Há vagas também para servente de pedreiro (18), conferente de carga e descarga (10), vendedor interno (15) e outros.

Ainda há vagas disponíveis nas cidades de Campina Grande (159), Santa Rita (56), Guarabira (53), Bayeux (2), Pombal (1), Patos (12), Sapé (10), São Bento (6), Cabedelo (10), Conde (18), Cajazeiras (2).

A lista completa com todas as oportunidades pode ser acessada no site do Sine-PB.

