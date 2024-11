Paraíba fecha parceria com a China para criação do Centro de Ciências do Espaço O governador João Azevêdo anunciou, nesta segunda-feira (4), a criação do Centro Conjunto Yangzhou-Paraíba de Ciências do Espaço. O... Portal Correio|Do R7 04/11/2024 - 16h49 (Atualizado em 04/11/2024 - 16h49 ) twitter

O governador João Azevêdo anunciou, nesta segunda-feira (4), a criação do Centro Conjunto Yangzhou-Paraíba de Ciências do Espaço. O projeto é resultado de um acordo de cooperação com o Departamento de Ciência e Tecnologia de Yangzhou, na China. A assinatura da parceria entre o Governo da Paraíba e o Departamento de Ciência e Tecnologia de Yangzhou ocorreu durante a Semana Internacional de Intercâmbio de Jiangsu 2024, realizada de 27 a 30 de outubro na China. A parceria também visa impulsionar a pesquisa e implementação do projeto Bingo e sua versão aprimorada, o projeto ABDUS. Este último abordará questões científicas e avançará tecnologias em radioastronomia, detecção de ondas gravitacionais, processamento de dados, medições gravitacionais precisas e processos fusicos que deem informações sobre energia e matéria escura. O objetivo é estabelecer um centro de pesquisa de ponta focado em ciências do espaço e áreas relacionadas. A implementação do Centro Conjunto Yangzhou-Paraíba será liderada, do lado chinês, pela Universidade de Yangzhou e pelo Departamento de Ciência e Tecnologia de Yangzhou. Eles trabalharão em conjunto com o Centro de Gravitação e Cosmologia da Universidade de Yangzhou e o Instituto de Tecnologia para a Neutralização de Carbono da Universidade de Yangzhou, além da China Electronics Technology Group Corporation (Grupo Corporativo chinês de Tecnologia Eletrônica) Do lado brasileiro, a liderança será do Governo do Estado da Paraíba, que organizará junto à Universidade de São Paulo (USP), à Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Projeto Bingo A cidade de Aguiar, no sertão da Paraíba, está recebendo o maior radiotelescópio da América Latina, cuja montagem já começou. Com um investimento de R$ 16 milhões do Governo do Estado da Paraíba, o projeto Bingo visa fortalecer a pesquisa na região e é fundamental para a inovação científica do país Atualmente, no sítio onde será instalado o radiotelescópio está sendo finalizado o serviço de terraplanagem para receber as estruturas metálicas. Já foram concluídas a construção de uma casa de comando e de uma usina solar. As cornetas-antenas, ou simplesmente cornetas, em um total de 15 unidades, estão em deslocamento de São Paulo para o município de Aguiar. As peças que compõem a estrutura metálica foram fabricadas na China e já estão prontas. Escolha da Paraíba A escolha da cidade para a instalação do Bingo foi resultado de uma intensa pesquisa. A região não possui contaminação ou interferência de sinais de celular ou aeronaves, o que é fundamental para o funcionamento do radiotelescópio. A estrutura do Bingo é equivalente ao tamanho do Maracanã. A antena parabólica de espelhos do radiotelescópio tem um corpo aproximado ao de um campo de futebol. Ela ficará apontada em um ponto fixo do céu e permitirá que, em 24 horas, cerca de 1/8 de toda a esfera celeste seja observada. A expectativa é que o equipamento deve entrar em funcionamento no fim deste ano. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Paraíba fecha parceria com a China para criação do Centro de Ciências do Espaço apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.