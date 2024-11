Paraíba lidera prisões por supostos crimes eleitorais no Brasil A Paraíba registrou o maior número de prisões por suspeitas de crimes eleitorais, com 10 pessoas detidas em João Pessoa, segundo balanço... Portal Correio|Do R7 27/10/2024 - 17h28 (Atualizado em 27/10/2024 - 17h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Paraíba registrou o maior número de prisões por suspeitas de crimes eleitorais, com 10 pessoas detidas em João Pessoa, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Justiça, neste domingo. O total de prisões em todo o Brasil chegou a 17 até as 15h, horário da última atualização, colocando o estado em destaque nacional neste tipo de ocorrência. Além das prisões na Paraíba, foram registradas três detenções em Niterói (RJ), duas em Campo Grande (MS), uma em Imperatriz (MA) e uma em Pelotas (RS). De acordo com o Ministério, o crime eleitoral mais recorrente foi o de boca de urna, com 17 ocorrências, seguido pela propaganda irregular, que teve 11 casos. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Paraíba lidera prisões por supostos crimes eleitorais no Brasil apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.