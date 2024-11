Paraíba registra 27% de abstenção no 2º dia de prova do Enem 2024 De acordo com o balanço do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), a Paraíba registrou...

(Foto: Divulgação/Inep)

De acordo com o balanço do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), a Paraíba registrou 26,9% de abstenção de candidatos no segundo dia de prova.

O índice foi maior que o registrado no 1ª dia, que foi de 24,1%. Ao todo, 128.376 estudantes do estado se inscreveram para prestar o exame.

Levando em conta todos os Estados e o Distrito Federal, o índice de abstenção foi de 26,6% no primeiro dia de exame e 30,6% no segundo dia de exame. Mais de 4,3 milhões de candidatos tiveram a inscrição confirmada nesta edição do Enem.

Cronograma

Na próxima semana, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai disponibilizar os gabaritos e provas.

Até o fim de novembro, o Inep fornecerá uma lista dos estudantes que receberão a parcela extra de R$200 do programa Pé-de-Meia, referente à participação em ambos os dias.

A reaplicação para os casos previstos em edital ocorre nos dias 10 e 11 de dezembro.

A entrega final dos resultados está programada para 13 de janeiro de 2025.

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp

ou

Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

O post Paraíba registra 27% de abstenção no 2º dia de prova do Enem 2024 apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.