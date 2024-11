Paraíba registra falta de vacinas e aguarda envio do Ministério da Saúde A Paraíba está registrando a falta de vacinas contra Covid-19, catapora, febre amarela, DTP e DTPa acelular. A Secretaria de Estado... Portal Correio|Do R7 22/10/2024 - 14h09 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h09 ) twitter

Vacina contra a Covid-19 (Foto: Divulgação/Pfizer) A Paraíba está registrando a falta de vacinas contra Covid-19, catapora, febre amarela, DTP e DTPa acelular. A Secretaria de Estado da Saúde informou que está aguardando o Ministério da Saúde enviar os imunizantes para regularizar a distribuição nos 223 municípios paraibanos. De acordo com a SES, a limitação no estoque aconteceu porque o último pedido do Programa Nacional de Imunização enviado ao estado em agosto deste ano não foi o suficiente para o abastecimento de todas as vacinas. Na segunda-feira (21), o Ministério da Saúde autorizou o envio do imunizante contra a Covid-19. Como forma de medida provisória, a recomendação é que seja feita a substituição temporária da vacina DTPa (CRIE) pela vacina hexavalente (DTPa/Hib/ HB/VIP); e da vacina DTP pela vacina pentavalente. Já a vacina contra a varicela, e o imunizante contra a febre amarela não possuem

substituição.