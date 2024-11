Paraíba tem 1.751 novas vagas em concurso público com salário que pode chegar a R$ 12 mil Atualmente, a Paraíba oferece uma ampla oportunidade de emprego por meio de diversos concursos públicos, totalizando 1.751 vagas disponíveis... Portal Correio|Do R7 26/10/2024 - 19h08 (Atualizado em 26/10/2024 - 19h08 ) twitter

Atualmente, a Paraíba oferece uma ampla oportunidade de emprego por meio de diversos concursos públicos, totalizando 1.751 vagas disponíveis. O salário mais alto é de R$ 12 mil. Veja a Concursos Abertos: Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) Vagas: 151

151 Cargo: Técnico Administrativo em Educação

Técnico Administrativo em Educação Jornada: 20 a 40 horas semanais

20 a 40 horas semanais Remuneração: R$ 3.120,13 a R$ 5.556,92

R$ 3.120,13 a R$ 5.556,92 Inscrição: através do site 2. Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde) Vagas: 1.410

1.410 Níveis: Básico, médio, técnico e superior

Básico, médio, técnico e superior Jornada: 20 a 44 horas semanais

20 a 44 horas semanais Remuneração: R$ 1.698,00 a R$ 12.000,00

R$ 1.698,00 a R$ 12.000,00 Inscrição: no site do Idecan 3. Câmara Municipal de Conceição Vagas: 5

5 Níveis: Fundamental e médio/técnico

Fundamental e médio/técnico Jornada: 40 horas semanais

40 horas semanais Remuneração: R$ 1.412,00

R$ 1.412,00 Inscrição: no site do IDIB 4. Prefeitura de Nova Palmeira Vagas: 130

130 Níveis: Fundamental, médio e superior

Fundamental, médio e superior Jornada: 20 a 40 horas semanais

20 a 40 horas semanais Remuneração: R$ 1.412,00 a R$ 4.294,28

R$ 1.412,00 a R$ 4.294,28 Inscrição: no site do Facet Concursos 5. Prefeitura de São José de Piranhas Vagas: Cadastro reserva

Cadastro reserva Níveis: Fundamental incompleto e completo, médio, técnico, superior e magistério

Fundamental incompleto e completo, médio, técnico, superior e magistério Jornada: 30 a 40 horas semanais

30 a 40 horas semanais Remuneração: R$ 1.412,00 a R$ 6.000,00

R$ 1.412,00 a R$ 6.000,00 Inscrição: no site do Cpcon 6. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJ – PB) Vagas: 60 (42 provimento e 18 remoção)

60 (42 provimento e 18 remoção) Jornada: Não especificada

Não especificada Taxa de Inscrição: R$ 350,00

R$ 350,00 Inscrição: no site do Consulplan 7. Universidade Federal da Paraíba (UFPB) – Professor do Magistério Superior Vagas: 15

15 Jornada: 20 horas semanais ou dedicação exclusiva

20 horas semanais ou dedicação exclusiva Remuneração: R$ 2.437,59 a R$ 11.139,64

R$ 2.437,59 a R$ 11.139,64 Inscrição: na secretaria do departamento responsável pela área ofertada 8. Universidade Federal da Paraíba (UFPB) – Professor Substituto Vagas: 16

16 Jornada: 20 a 40 horas semanais

20 a 40 horas semanais Remuneração: R$ 2.437,59 a R$ 5.380,98

R$ 2.437,59 a R$ 5.380,98 Inscrição: 29 de outubro de 2024 e 7 de novembro de 2024, na secretaria do departamento responsável pela área. O post Paraíba tem 1.751 novas vagas em concurso público com salário que pode chegar a R$ 12 mil apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.