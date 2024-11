Paraíba tem 94 cidades em situação de emergência por causa da seca A Paraíba contabiliza 94 cidades em situação de emergência por causa da seca. Os dados são do Ministério da Integração e do Desenvolvimento... Portal Correio|Do R7 13/10/2024 - 14h48 (Atualizado em 13/10/2024 - 14h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Seca atinge interior da Paraíba (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) A Paraíba contabiliza 94 cidades em situação de emergência por causa da seca. Os dados são do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). Na última sexta-feira (11), a Defesa Civil Nacional, reconheceu a situação de emergência nas cidades de Barra de Santana e Igaracy, afetadas pela estiagem. Agora, as prefeituras estão aptas a solicitar recursos do Governo Federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros. Capacitações da Defesa Civil Nacional A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos a distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do S2iD. As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa civil nas três esferas de governo. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Paraíba tem 94 cidades em situação de emergência por causa da seca apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.