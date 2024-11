Paraíba tem pela primeira vez três irmãos desembargadores de forma simultânea O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) tem, pela primeira vez, três irmãos desembargadores simultaneamente. O mais novo juiz eleito... Portal Correio|Do R7 24/10/2024 - 11h08 (Atualizado em 24/10/2024 - 11h08 ) twitter

Abraham Lincoln da Cunha Ramos, Wolfram da Cunha Ramos e Márcio Murilo da Cunha Ramos: três irmãos, filhos de um ex-desembargador (Foto: TJPB/Reprodução) O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) tem, pela primeira vez, três irmãos desembargadores simultaneamente. O mais novo juiz eleito, Wolfram da Cunha Ramos, junta-se aos irmãos Abraham Lincoln da Cunha Ramos, decano no TJPB, e Márcio Murilo da Cunha Ramos, também desembargadores. MPPB denuncia grupo criminoso envolvido em invasão de áreas privadas Os três são filhos do também desembargador do TJPB, Miguel Levino, que faleceu em julho de 2018. O desembargador Abraham Lincoln foi eleito em 2000, pelo critério de merecimento. Já Márcio Murilo, que também eleito pelo critério de merecimento, chegou ao Pleno do TJPB em 2005. Wolfram da Cunha, o mais novo desembargador, foi eleito pelo critério de antiguidade. O juiz é titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa e o mais antigo juiz na lista da 3ª entrância.