Paraibana é morta a facadas no Ceará; marido foi preso em flagrante

Suspeito (à esquerda) e vítima (à direita) | Imagem: Reprodução

Uma mulher de 55 anos, identificada como Alda Maria da Silva, foi morta a facadas durante uma discussão com o marido, na cidade de Mauriti, região do Cariri, no Ceará. O crime aconteceu na noite de domingo (10).

Vizinhos afirmam que escutaram gritos vindos da residência do casal. Após cometer o crime, o suspeito identificado como Geraldo Vicente Soares, de 53 anos, saiu de casa. Um dos vizinhos foi até a casa do casal para ver o que tinha acontecido, e encontrou Alda bastante ferida.

Uma equipe do Samu foi acionada, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A Polícia Civil também foi até o local, e enquanto estava fazendo a perícia, o suspeito retornou para casa e foi preso em flagrante.

A vítima deixa dois filhos. O sepultamento de Alda Maria será nesta terça-feira (12) em sua cidade natal, Carrapateira, no Sertão Paraibano.

