Partes do corpo de jovem sumida há 19 anos são achadas em freezer nos EUA A cabeça e as mãos de uma adolescente desaparecida há quase 20 anos foram encontradas no freezer de uma casa no Colorado, nos Estados... Portal Correio|Do R7 16/10/2024 - 10h28 (Atualizado em 16/10/2024 - 10h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cabeça e mãos de Amanda foram achadas na casa onde morava, que havia sido vendida recentemente (Imagem: Reprodução/Google Maps) A cabeça e as mãos de uma adolescente desaparecida há quase 20 anos foram encontradas no freezer de uma casa no Colorado, nos Estados Unidos. Amanda Leariel Overstreet tinha 16 anos quando foi vista pela última vez, em abril de 2005. Restos mortais agora identificados foram achados em 12 janeiro. A casa em que Amanda morava, em Grand Junction, havia sido vendida recentemente, e os novos proprietários decidiram fazer um bazar para se desfazer dos itens que ainda estavam lá, segundo informações da KHOU, afiliada da CBS News na região. A família que ficou com o freezer foi quem encontrou as partes do corpo da adolescente. Homem é preso por ameaçar agentes que resgatavam afetados por furacão nos EUA Após testes de DNA, identidade de Amanda foi divulgada na sexta (11). A adolescente era filha biológica da antiga proprietária da casa, e seu sumiço nunca foi registrado em boletim de ocorrência, de acordo com a polícia local. “As circunstâncias de seu desaparecimento continuam sendo investigadas”, anunciou o escritório do xerife do condado de Mesa na semana passada. Morte da adolescente está sendo tratada como homicídio. Investigadores disseram ter feito buscas na propriedade pelo restante do corpo de Amanda, mas nada foi encontrado, completou a KHOU. Polícia pediu respeito à privacidade do proprietário atual e seus vizinhos. Em nota, o escritório do xerife do condado de Mesa disse à população que evite passar de carro pelo local e tirar fotos. A polícia enfatizou que o imóvel na Pinyon Avenue “está sob nova propriedade, totalmente desvinculada do caso anterior”. “A casa foi comprada, completamente reformada e vendida para o proprietário atual”, reforçou. “Acredita-se que Amanda tivesse cerca de 16 anos na época de seu desaparecimento. Overstreet não é vista nem ouvida desde abril de 2005. (…) As circunstâncias do seu desaparecimento continuam sendo investigadas, e testes forenses seguem sendo feitos. Não há registro de que Amanda Overstreet tenha sido reportada como desaparecida”, disse o escritório do xerife do condado de Mesa, em nota. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Partes do corpo de jovem sumida há 19 anos são achadas em freezer nos EUA apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.