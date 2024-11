Pastor acusado de estuprar adolescentes morre após passar mal em presídio de João Pessoa Um pastor acusado de estuprar várias adolescentes na região metropolitana de João Pessoa, morreu após passar mal, na noite desta segunda... Portal Correio|Do R7 29/10/2024 - 17h48 (Atualizado em 29/10/2024 - 17h48 ) twitter

Um pastor acusado de estuprar várias adolescentes na região metropolitana de João Pessoa, morreu após passar mal, na noite desta segunda-feira (29). Ele estava preso na Penintenciária Sílvio Porto, na capital paraibana. De acordo com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, ele ainda foi socorrido para o Trauminha de Mangabeira, onde não resistiu e faleceu. Em nota, a Seap-PB disse que aguarda a expedição do laudo de exame cadavérico, o que definirá a causa da morte. Jefferson Batista de Amorim, 43 anos, havia sido preso em 2016 após denúncias, mas foi liberado. Posteriormente, um novo mandado de prisão foi expedido. Após dois anos foragido, ele foi capturado na semana passada, em Santa Rita. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Pastor acusado de estuprar adolescentes morre após passar mal em presídio de João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.