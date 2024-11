Pastor é preso após dois anos foragido por estupro Pastor da Assembleia de Deus foi preso na cidade de Bayeux, acusado de estuprar várias adolescentes. Segundo informações, ele havia... Portal Correio|Do R7 24/10/2024 - 17h28 (Atualizado em 24/10/2024 - 17h28 ) twitter

Pastor da Assembleia de Deus foi preso na cidade de Bayeux, acusado de estuprar várias adolescentes. Segundo informações, ele havia sido preso em 2016 após denúncias, mas foi liberado. Posteriormente, um novo mandado de prisão foi expedido e ficou dois anos foragido. De acordo com o delegado João Paulo Amazonas, da Delegacia Seccional, o pastor foi capturado na tarde desta quinta-feira (24) no bairro Eitel Santiago, onde estava escondido. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Pastor é preso após dois anos foragido por estupro apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.