Patos é contemplada com 198 luminárias de led A Prefeitura de Patos, foi contemplada com 198 luminárias de led em importantes ruas e avenidas através do Programa de Eficiência Energética... Portal Correio|Do R7 13/11/2024 - 14h09 (Atualizado em 13/11/2024 - 14h09 )

A Prefeitura de Patos, foi contemplada com 198 luminárias de led em importantes ruas e avenidas através do Programa de Eficiência Energética desenvolvido na Paraíba pela empresa Energisa. As ruas Rio Branco, Felizardo Leite, Manoel Motta e Prado foram contempladas com a troca já realizada de todas as lâmpadas de vapor de sódio da rede de iluminação pública por luminárias de led. A participação da chamada pública do programa foi de iniciativa da Secretaria de Serviços Públicos ainda em 2023, com o intuito de diminuir os gastos com iluminação pública propondo a troca de lâmpadas de vapor de sódio por luminárias de led em ruas e avenidas de grande circulação de pedestres e veículos na Capital do Sertão paraibano.