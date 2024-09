PB Saúde divulga edital de concurso público com mais de mil vagas A Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde) divulgou nesta quarta-feira (11) o edital do concurso público que garante 1.400...

A Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde) divulgou nesta quarta-feira (11) o edital do concurso público que garante 1.400 vagas para contratação imediata, distribuídas em 87 cargos. O edital foi divulgado no Diário Oficial do Estado.

As inscrições devem feitas no site da organizadora do concurso, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), a partir das 14h desta quarta (11) e seguem até o dia 10 de outubro. A taxa de inscrição varia entre R$ 80 a R$ 180, a depender do cargo.

Os cargos são distribuídos para os níveis médio e superior com remunerações de até R$ 12.000 e gratificações. Em relação as vagas para cadastro reserva, são destinadas 2.500 vagas.

As provas estão previstas para acontecer no dia 15 de dezembro deste ano, nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Guarabira e Patos.

As vagas são para os cargos de técnico de enfermagem, farmacêutico, psicólogo, médico, assessor de imprensa, assistente social, contador, fonoaudiólogo, cirurgião-dentista, biomédico, analista de RH, designer gráfico, entre outros.

