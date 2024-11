PBTur capacita agentes de viagens da Operadora Trend em Fortaleza A Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) promoveu pela primeira vez o “Workshop Imersão Paraíba” para 100 agentes de viagens da Operadora... Portal Correio|Do R7 23/10/2024 - 17h08 (Atualizado em 23/10/2024 - 17h08 ) twitter

A Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) promoveu pela primeira vez o “Workshop Imersão Paraíba” para 100 agentes de viagens da Operadora Trend. Realizado no Vila Galé Fortaleza, o evento tem como objetivo apresentar os principais atrativos turísticos da Paraíba, com o intuito de impulsionar as vendas dos pacotes e atrair mais turistas para a alta temporada de 2025. A iniciativa permite aos agentes aprimorar seu conhecimento sobre as regiões turísticas do estado. “Os agentes de viagens têm a chance de explorar uma variedade de roteiros e a infraestrutura de qualidade que a Paraíba oferece. Nosso objetivo é equipá-los com o conhecimento necessário para que possam vender ainda mais pacotes turísticos. Com essa iniciativa, a PBTur promove o turismo e reafirma seu compromisso em tornar a Paraíba uma escolha irresistível para viajantes de todo o Brasil e do mundo”, afirmou Ferdinando Lucena, presidente da PBTur. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post PBTur capacita agentes de viagens da Operadora Trend em Fortaleza apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.