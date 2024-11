Peça “Minha Vida em Marte” de Mônica Martelli chega a João Pessoa A peça “Minha vida em Marte” protagonizada pela atriz Mônica Martelli, chega à cidade de João Pessoa para a realização de uma única... Portal Correio|Do R7 06/11/2024 - 16h29 (Atualizado em 06/11/2024 - 16h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A peça “Minha vida em Marte” protagonizada pela atriz Mônica Martelli, chega à cidade de João Pessoa para a realização de uma única sessão no dia 05 de Dezembro às 20h, no Teatro Pedra do Reino. Os ingressos podem ser adquiridos de forma online pelo site do Ingresso Digital e na Ótica Rocha Prime no Manaíra Shopping. A peça convida o espectador a refletir sobre a vida moderna, com questionamentos sobre se é possível reencontrar a paixão no parceiro ou se a separação é a única saída. O espetáculo foca na vida da protagonista e na relação do seu casamento. “É muito comum no casamento a gente deixar para amanhã a ternura e o sexo; adiamos o afeto”, ressalta Mônica, destacando a importância da comunicação e do afeto nas relações. Serviço: Data: 05 de dezembro de 2024 (quinta-feira) Horário: 20h (abertura da casa às 19h) Local: Teatro Pedra do Reino Duração: 70 minutos Classificação Etária: Não recomendado para menores de 14 anos (menores de 18 anos somente acompanhados de um responsável legal; não é permitida a entrada de menores de 5 anos). Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Peça “Minha Vida em Marte” de Mônica Martelli chega a João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.