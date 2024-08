Pediatra suspeito de abuso sexual contra crianças presta depoimento à polícia

Portal Correio |Do R7

Médico pediatra Fernando Cunha Lima (Foto: Reprodução)

O pediatra Fernando Cunha Lima, suspeito de abuso sexual contra crianças, está prestando depoimento na Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Infância e Juventude de João Pessoa.

Fernando chegou por volta das 17h30 desta sexta-feira (9) ao local, acompanhado do advogado. Mais cedo, no início da tarde, a Polícia Civil havia pedido a prisão preventiva do médico.

*Matéria em atualização, volte em instantes.

